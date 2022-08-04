Они подняли пострадавшего на поверхность, доставили на берег и вызвали скорую помощь.

Во Владимире на озере Глубоком 3 августа спасли тонущего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Он внезапно ушёл под воду. Дежурившие на озере матросы муниципального спасательного поста пришли ему на помощь. Они подняли пострадавшего на поверхность, доставили на берег и вызвали скорую помощь.«Владимирец находился без сознания и не подавал признаков жизни. Спасатели оказали ему первую помощь: сделали искусственное дыхание до появления первых признаков жизни и передали медикам», - уточнили в горадминистрации.Управление гражданской защиты напоминает горожанам, что купаться разрешено только в местах, оборудованных спасательным постом.