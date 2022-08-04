Сегодня, 4 августа, на благоустройство города мобилизована 21 единица техники и 36 рабочих.

Во Владимире отремонтировали четыре «лежачих полицейских» у детских садов и лицея. Работами по обновлению искусственных неровностей заняты специалисты «Центра управления городскими дорогами».В частности, они привели в порядок объекты в районе лицея №14 на улице Герцена, у детских садов №35 и №116 на Михайловской, а также вблизи детского сада №1 на Бульваре художника Иванова.Коммунальщики также продолжают заниматься нанесением дорожной разметки, пешеходных переходов, обозначением остановок. С ночь с 3 на 4 августа работы проводились на Казарменной, МОПРа, Красноармейской, Большой Нижегородской, Московском шоссе, проспекте Строителей, Ново-Ямском переулке. Сегодня - на улицах Мира, Почаевской, Усти-на-Лабе и Луначарского.Сегодня, 4 августа, на благоустройство города мобилизована 21 единица техники и 36 рабочих.