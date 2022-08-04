На 2 августа в регионе ликвидировано 54 пожара на площади 28,1 га, что на 40% меньше, чем в прошлом году.

С помощью систем видеонаблюдения выявлено 63% возгораний лесов во Владимирской области. Об этом рассказал директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.На 2 августа в регионе ликвидировано 54 пожара на площади свыше 28 га, что на 40% меньше, чем в прошлом году. Основной причиной ЧП остаётся неосторожное обращение с огнём.«По каждому инциденту проведены проверки, дана оценка работы лесопожарных служб», - уточнил глава ведомства.Он подчеркнул, что регулярно ведётся наземное и авиационное патрулирование лесного фонда, используются спутниковые средства. Кроме того, активно задействовано видеонаблюдение, состоящее из 50 камер.«С помощью них мы выявили 63% всех возгораний», – резюмировал Евгений Малышев.