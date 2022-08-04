С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153012 владимирцев.

Во Владимирской области на 4 августа выявлено 47 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Киржачском, Камешковском и Гороховецком, 8 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Александровском, 5 - в Ковровском, 4 - в Суздальском, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153012 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41606 заболевших во Владимире, 18043 - в Ковровском районе и 16849 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.