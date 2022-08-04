Причина - работы на объекте связи РТРС в деревне Быково.

Во Владимирской области 8 по 12 августа внепланово отключат телерадиовещание. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Причина - работы на объекте связи РТРС в деревне Быково. Отключения затронут трансляции телерадиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения.Перебои с показом ТВ будут во Владимире, Радужном, Коврове, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Селивановском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах.