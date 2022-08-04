Экстремально и зрелищно. Во Владимире прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Они стартовали на стадионе «Прометей», в Загородном парке. В соревнованиях приняли участие

Экстремально и зрелищно. Во Владимире прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Они стартовали на стадионе «Прометей», в Загородном парке. В соревнованиях приняли участие восемь команд из Владимирской области. Всего около семидесяти человек. Бойцы показали навыки, которые применяют на службе. Соревновались участники в трех дисциплинах. Одна из них – штурмовая лестница. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала По