Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев стал отцом лишь один раз. Наследник композитора вырос во многом на него похожим.

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев стал отцом лишь один раз. Наследник композитора вырос во многом на него похожим.Максим Фадеев был женат дважды. Первый союз продюсера оказался неудачным и бездетным, зато со второй женой, Натальей, ему удалось построить крепкую семью. Супруги прожили в браке уже больше 25 лет и вместе воспитали единственного сына Савву. Молодой человек вырос и унаследовал от знаменитого отца не только внешние черты, но и любовь к творчеству.Со второй супругой Максим Фадеев познакомился в начале 90-х. Продюсер увидел девушку на съемках клипа группы "Конвой" и тут же влюбился. Вскоре между ними вспыхнул роман, который привел к свадьбе. Семейный союз оказался на редкость счастливым. Однако совместная жизнь не обошлась и без тяжелых моментов.Помимо финансовых трудностей, с которыми влюбленные столкнулись в начале супружеской жизни, им пришлось пережить настоящее горе. Через какое-то время после свадьбы влюбленные ждали пополнения в семье. Однако из-за врачебной ошибки Наталья потеряла ребенка. К счастью, тяжелое испытание не разрушило брак, а сделало его только крепче. Вскоре у супругов родился долгожданный сын Савва.Сын Максима и Натальи появился на свет в 1997 году и стал единственным ребенком в семье. До 6 лет Савва рос в Германии, куда его родители перебрались еще до его рождения, а после переехал вместе с ними в Москву. Там мальчик пошел в школу и начал делать первые шаги в творчестве.Примечательно, что в детстве Савва не хотел иметь к музыке никакого отношения. Фадеев был не против, чтобы наследник сам выбрал себе увлечение по душе, однако его супруга оказалась непреклонна. Под натиском матери мальчик пошел в музыкальную школу. Впрочем, учеба не повлияла на его решение. Становиться музыкантом Савва долгое время не собирался.Окончив школу, наследник композитора поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Лишь через несколько лет у сына продюсера проснулась страсть к музыке. Теперь, по словам Фадеева, молодой человек часами пропадает в студии. Выходит, он все-таки пошел по стопам знаменитого отца. Возможно, в будущем Савва продолжит дело родителя.В этом году Савве исполнится 25 лет. Помимо тяги к творчеству, сын Максима Фадеева унаследовал от него внешние черты. Многие считают, что молодой человек вырос точной копией отца. Кроме того, наследник композитора не стремится выставлять свою жизнь напоказ. В этом скрытный Савва тоже похож на знаменитого родителя.