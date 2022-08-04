В результате ЧП мужчина остался инвалидом.

В Меленковском районе местный житель отсудил у строительной организации из Москвы миллион рублей за производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.С июня 2019 года по март 2021 года мужчина работал монтажником наружных трубопроводов. Однако трудовые отношения не оформлялись, договор не подписывался, запись в трудовую книжку не вносилась. Деньги сотруднику выплачивались наличкой.При работе на строительном объекте в результате падения с высоты он получил травму, в результате которой попал в больницу и стал инвалидом. После этого, пострадавший подал к бывшему работодателю иск на 2 млн рублей. Суд решил, что миллиона будет достаточно. В него включены утраченный за время лечения заработок и компенсация морального вреда.Вдобавок ответчика возложена обязанность внесения в ПФР и ФНС данных о рабочем и произведение соответствующих отчислений.