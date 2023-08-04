Известный российский актер кино и дубляжа Сергей Бурунов остановился поесть в вязниковском кафе «Встреча» на улице Железнодорожная, 8А. О том, как это было, «Шестому каналу» рассказала

Известный российский актер кино и дубляжа Сергей Бурунов остановился поесть в вязниковском кафе «Встреча» на улице Железнодорожная, 8А. О том, как это было, «Шестому каналу» рассказала владелица заведения Ольга Литвинова. Сергей приехал на мотоцикле вместе с другом. Сначала в кафе зашел товарищ актера, а потом и он сам. Работники «Встречи» сначала не поверили своим глазам.