Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело о хранении, перевозке и сбыте фальшивых...

Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело о хранении, перевозке и сбыте фальшивых купюр.Как информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области, житель Петушинского района приобрел у неизвестного мужчины («неустановленного следствием лица») не менее 41 поддельных «2 000 рублей», после чего перевез их в Покров.В декабре 2022 года, покупая продукты на рынке в городе Александрове, обвиняемый расплачивался поддельными купюрами. После этого он забрал товар и сдачу, а с места преступления скрылся. Обвиняемому таким образом удалось сбыть 3 "фальшивки".Уже в дальнейшем - сотрудниками ОМВД России по Александровскому району в ходе обыска квартиры злоумышленника были обнаружены ещё 39 «подделок».Уточняется, что житель Петушинского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ («хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ»).Фото: pxfuel.com