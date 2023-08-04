Во Владимирской области приговорили автоледи, устроившую аварию, в которой погибла пожилая женщина.

Во Владимирской области приговорили автоледи, устроившую аварию, в которой погибла пожилая женщина. Об этом сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Трагедия случилась 27 апреля. Дама ехала по дороге «Москва – Ярославль» и во время поворота налево не уступила дорогу встречной машине. В результате произошло столкновение. Сидевшая в машине нарушительницы соседка подучила тяжёлые травмы и скончалась на месте ДТП.Суд приговорил виновную к 1 году лишения свободы условно и запретил управлять транспортными средствами в течение 2 лет.