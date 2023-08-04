Леонид Агутин выдержал достойно. После стольких лет брака Анжелика Варум стала для него родным человеком.

Леонид Агутин выдержал достойно. После стольких лет брака Анжелика Варум стала для него родным человеком.На днях артисту исполнилось 55 лет, и по этому случаю он устроил большой юбилейный концерт в Москве. Однако на этом знаменательном событии не оказалось его жены. Куда пропала Анжелика Варум? Вопрос сильно забеспокоил фанатов. Леонид Агутин отдувался один, без верного и любимого партнера, с которым так давно делил сцену. Иногда его выручал отец.Певец рассказал, что жена отсутствовала по состоянию здоровья. Ну а подробности ее состояния журналисты все-таки узнали. Пресс-секретарь звезды Ольга Борхес-Яровая объяснила, что Анжелика Варум оставила Леонида Агутина без дуэта на праздничном вечере по объективной причине — ей было больно.Всему виной коварная простуда, которая настигла эстрадную диву. Из-за боли в горле пострадал главный инструмент знаменитости — голос. Петь при таком раскладе довольно мучительно, да и качество, как известно, оставляет желать лучшего.Получается, Анжелика Варум оказалась не в силах терпеть боль в горле на протяжении мероприятия, поэтому и пропустила его. К счастью, Леонид Агутин воспринял досадную ситуацию по-мужски, ведь здоровье супруги для него важнее. Во время концерта он отметил, что когда жена поправится, они обязательно споют вместе.