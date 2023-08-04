Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга» с января по июнь 2023 года выпустил 285 единиц продукции на 615 млн руб.

Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга» с января по июнь 2023 года выпустил 285 единиц продукции на 615 млн руб.ЦПА производит оборудование для нефтегазовой отрасли, позволяющее контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Выпуск продукции осуществляется в рамках импортозамещения. Производство призвано повысить технологическую независимость отечественных компаний.Так, в первом полугодии Центр промышленной автоматизации изготовил 31 шкаф линейной телемеханики, 3 системы обработки информации ОСИКН и БИК. Также было выпущено 10 комплектов СОИ систем контроля количества нефти и нефтепродуктов и 16 шкафов для серверных технологических сетей передачи данных.В 2023 году ЦПА представлял свою продукцию на Международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2023» в Москве и Российском международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге. А собственную разработку организации – измерительно-вычислительной комплекс системы обработки информации – представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.«Оборудование запатентовано и характеризуется высоким качеством. Продукция сертифицирована в России, Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. Отдельные виды продукции центра отмечены знаком «100 лучших товаров России», - подчёркивается в сообщении пресс-службы АО «Транснефть-Верхняя Волга».Для справки:Производственный центр автоматизированных систем управления технологическими процессами АО «Транснефть–Верхняя Волга» был открыт 16 октября 2015 года. За время работы предприятие выпустило порядка 4 тыс. единиц продукции на сумму более 7 млрд рублей, в том числе 2,1 тыс. шкафов линейной телемеханики и около 2 тыс. шкафов систем автоматизации.