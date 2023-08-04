Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области на 8 дней ввели особый противопожарный режим– Во Владимире перекрытый участок дороги на улице Юбилейной откроют раньше срока– На

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области на 8 дней ввели особый противопожарный режим– Во Владимире перекрытый участок дороги на улице Юбилейной откроют раньше срока– На суздальском вокзале оборудуют стоянку для автодомов– Во Владимире отметят день рождения Центрального парка