Дети-художники из Владимира поучаствовали в международном конкурсе «Портрет фронтовой собаки». Рисунки можно посмотреть виртуально на сайте московского Музея Победы, сообщило

Дети-художники из Владимира поучаствовали в международном конкурсе «Портрет фронтовой собаки». Рисунки можно посмотреть виртуально на сайте московского Музея Победы, сообщило правительство 33-его региона. Итоги конкурса будут известны 11 августа. До 9 августа владимирцы могут поддержать земляков и проголосовать за их работы. Победители будут выбраны в пяти возрастных категориях. Маленькие художники изобразили подвиги хвостатых так, как