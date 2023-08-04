Сливы помогают сохранить молодость, а также благоприятно воздействуют на работу ЖКТ. Диетолог Наталия Гридина рассказала, что в сливах содержатся витамины А, С, В и антиоксиданты. При этом, ..

Сливы помогают сохранить молодость, а также благоприятно воздействуют на работу ЖКТ. Диетолог Наталия Гридина рассказала, что в сливах содержатся витамины А, С, В и антиоксиданты.При этом, по словам эксперта, не стоит есть слишком много этих плодов. Особенно в том случае, если у человека есть склонность к метеоризму или диарее.