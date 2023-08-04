В четверг, 3 августа, в Коврове прошли торжественные проводы добровольцев, заключивших контракты с Минобороны РФ.

В четверг, 3 августа, в Коврове прошли торжественные проводы добровольцев, заключивших контракты с Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.Отважных земляков напутствовали представители местных органов власти, члены общественных организаций и священнослужители.Подчёркивается, что перед отправкой в Вооружённые Силы добровольцы проходят обучение на полигоне. Опытные военнослужащие инструктируют личный состав с учётом специфики проведения СВО. В частности, бойцы проходят занятия по огневой, тактической, специальной, технической и медицинской подготовкам, а также учатся обращаться с военной техникой.Глава администрации Коврова Елена Фомина пожелала землякам успешно справиться с поставленными боевыми задачами и возвратиться домой живыми и невредимыми.