По информации источника, американский миллиардер Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов подготовил его к бою против Марка Цукерберга.

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск хотел, чтобы российский боец, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занимался его подготовкой к бою против Марка Цукерберга, однако получил отказ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кругах спортсмена.Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам неизвестны, - заявил источник.