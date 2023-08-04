Гусь-Хрустальный городской суд вынес приговор 5 обвиняемым по делу о незаконной организации и...

Гусь-Хрустальный городской суд вынес приговор 5 обвиняемым по делу о незаконной организации и проведении азартных игр.Напомним, УФСБ России по Владимирской области в результате совместной работы с региональным СУ СК России пресекли деятельность преступной группы, состоящей из 5-ти жителей города Гусь-Хрустальный.Выяснилось, что они причастны к незаконной организации и проведению азартных игр. Фигуранты дела использовали специальное оборудование вне игорной зоны, задействовав «Интернет».Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области, с сентября 2019 года по февраль 2021 года граждане организовали весь процесс в нежилых помещениях. «Избранным» лицам предоставлялся доступ к компьютерам, установленным в помещениях клубов. От посетителей «казино» принимались денежные средства в качестве ставок. Естественно, деятельность игорных заведений была тщательно конспирировалась.В результате было изъято 25 единиц персональных компьютеров.И вот, в августе 2023 года решением Гусь-Хрустального городского суда фигуранты дела признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.Обвиняемым назначено наказание в виде штрафов от 100 до 200 000 рублей, а также обязательные работы на срок от 180 до 200 часов.Уточняется, что в данный момент приговор не вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com