Теперь ясно, как развлекается знаменитость. Светлана Бондарчук предлагает повторить за ней.

Теперь ясно, как развлекается знаменитость. Светлана Бондарчук предлагает повторить за ней.Вдали от публики звезды шоу-бизнеса многое скрывают от лишних глаз. Но есть вещи, которыми они только рады поделиться. Знаменитости нередко рассказывают фанатам о своих пристрастиях: от экстрима до вязания. Светлана Бондарчук давно дала понять, что любит. Она пошла по проторенной дорожке и выбрала книги.Литературные произведения знаменитость регулярно рекомендует в своем телеграм-канале. Недавно она начала знакомить аудиторию микроблога с романом "Риф" Алексея Поляринова. По ее мнению, произведение чем-то напоминает работы Евгения Водолазкина.Новый роман в личной библиотеке настолько вскружил звезде голову, что она решила посоветовать его россиянам еще до того, как осилила сама. Светлана Бондарчук еще в процессе чтения и абсолютно уверена в привлекательности книги для многих людей."Очень хороший язык и интересная история. На отдыхе прекрасно зайдет. Она небольшая, так что если читаете быстро, то справитесь за пару вечеров", — написала бывшая жена Федора Бондарчука.Ранее в микроблоге знаменитость обсуждала с фанатами литературу Джоан Роулинг. Светлана Бондарчук напомнила, что после серии книг о Гарри Поттере писательница выпустила несколько стоящих детективов.