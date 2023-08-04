Иван Грибов, прокурор Владимирской области рассказал о ситуации по льготным лекарствам и жилье для...

Иван Грибов, прокурор Владимирской области рассказал о ситуации по льготным лекарствам и жилье для сирот.Приоритеты прокурорской работы, ситуация по льготным лекарствам и жилью для сирот. Впечатления от Владимирской области и задачи, поставленные коллегам. А также реакция на материалы СМИ: как идёт мониторинг?Новый прокурор Владимирской области Иван Грибов дал своё первое телевизионное интервью. В студии "Вестей" с прокурором региона Иваном Грибовым беседовала Мария Платанюк.