Гостей ждут выступления артистов, занятия по йоге и другие мероприятия.

Гостей ждут выступления артистов, занятия по йоге и другие мероприятия.На этой неделе в олимпийском комплексе "Лужники" начала работать площадка Московского урбанистического форума. Для первых выходных подготовлена насыщенная программа: аудиовизуальный перформанс, выступления артистов, ночные вечеринки, турниры по шахматам и шашкам, занятия по йоге и растяжке, стендап-концерт, рыбалка.В субботу гости смогут побывать на экскурсии "Московская реставрации" и осмотреть арт-объекты отремонтированных за последние годы исторических зданий Москвы. Для детей состоятся мастер-классы "Первые раскопки".Вечером запланированы концерты группы Uma2rman и дуэта RASA. После этого начнется ночная дискотека с участием известных диджеев.На площадке у Дворца водных видов спорта в 21:30 представят аудиовизуальный перформанс "Город для каждого". Зрителей ждет путешествие по технологичному мегаполису.В воскресенье в "Лужниках" пройдет экскаватор-шоу. Машинисты покажут мастерство управления машинами. Зрители увидят, как с помощью ковша порезать фрукты или закрыть спичечные коробки.В шатре "Траектория роста" пройдут лекции и мастер-классы о современных профессиях. Москвичей приглашают на мастер-классы по актерскому мастерству и проектированию города в программе 3D-моделирования.На причале Лужники – Центральный профессионалы посоревнуются за звание лучшего рыбака Москвы. В спортивной зоне пройдет фестиваль, где можно будет заняться йогой и посетить уроки танцев и растяжки.пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж". Вход свободный.