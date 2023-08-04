Куда сходить в выходные и какие мероприятия ждут жителей Владимирского региона? Готовы рассказать...

Куда сходить в выходные и какие мероприятия ждут жителей Владимирского региона?Готовы рассказать о заметных событиях ближайших дней. Итак:- Суздаль приглашает на "Дербенёвские посиделки" - послушать песни на стихи выдающегося поэта-песенника Леонида Дербенёва можно будет завтра. Автор проекта и его организатор- актриса и режиссер Ольга Мюнхаузен. Вход бесплатный. Место встречи - площадка амфитеатра Пушкарской слободы в 8 вечера.- В эту субботу свой день рождения отмечает Центральный парк Владимира. На один день его территория превратится в круизный лайнер с центральной палубой и кормой, на каждой точке в полдень начнется своя программа. Мастер-класс по сальсе, детский пиратский квест, фотоквест, водная эстафета, ретро-дискотека и, конечно, концерт.- Интересно проведут грядущие два дня и в Загородном парке. В субботу там разыграют Кубок области по пляжному волейболу среди мужчин и женщин, а в воскресенье состоится День Нептуна. На празднике гостей ждут соревнования на сапбордах и вейкбордах, пенная вечеринка и музыкальные сеты от диджея.- Также в эти выходные можно попасть на реконструкцию исторического бала 19 века. В субботу в 12 часов - в Центре культуры и искусства на Соборной, в воскресенье - в Патриаршем саду.- И шестого августа Владимирское Торпедо в рамках третьего тура Первенства России по футболу среди команд второй лиги примет на своем стадионе красноярский "Енисей-2". Игра пройдет на большой спортивной арене в 16 часов. А ФК "Муром" выехал в Краснодар - там матч стартует в семь вечера, также в воскресенье.