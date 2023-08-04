Мошенник, укравший сбережения 82-летней жительницы города Киржач, задержан и доставлен во...

Мошенник, укравший сбережения 82-летней жительницы города Киржач, задержан и доставлен во Владимирскую область.Подобные мошеннические схемы, увы, давно знакомы многим. Весной текущего года пожилой женщине позвонили с сообщением о том, что ее внучка получила тяжелые травмы в результате ДТП. Мошенники соврали, что на ее лечение срочно нужны деньги.Следуя указаниям звонившего, все свои сбережения – 100 000 рублей, бабушка передала прибывшему курьеру.В дальнейшем выяснилось, что им оказался 20-летний уроженец Калужской области. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Деньги, с вычетом «своего» процента, молодой человек сразу перевел на указанные «куратором» счета, после чего уехал из Киржачского района.«Проводимые сотрудниками полиции оперативно-розыскные мероприятия дали положительный результат. Скрывавшийся в Калужской области молодой человек был задержан и доставлен во Владимирский регион. Фигурант дал признательные показания...» - рассказали в региональной пресс-службе УМВД России.В отношении гражданина следственным отделом Отделения МВД России по Киржачскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам мошенничества.Подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.Фото: pxfuel.com