Я просто схожу с ума от мыслей о тебе, у меня возникает жгучее желание прижать тебя к себе рукой с непреодолимой жаждой удовольствия, когда я вспоминаю все то, что ты со мной сделал. Стояла тихая, теплая ночь, я была в своей постели, когда неожиданно приблизился ты. Ты приник своим телом к моему без тени смущения. Заметив мое явное безразличие, ты прижался ко мне и куснул меня за самое интимное место. Затем я уснула. Когда я проснулась, я начала лихорадочно искать тебя, но тщетно. Ты оставил на моем теле и одежде неопровержимые доказательства того, что произошло между нами в ту ночь. Сегодня я лягу пораньше и буду снова ждать тебя в своей постели. Когда ты появишься, я со всей своей силой прижму тебя к себе, испытывая при этом неистовое блаженство. На твоем
еще анекдот!