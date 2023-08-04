Житель Вологодской области пытался создать нарколабораторию в Александровском районе. Мужчину наказали одним годом тюрьмы. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области. В январе

Житель Вологодской области пытался создать нарколабораторию в Александровском районе. Мужчину наказали одним годом тюрьмы. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области. В январе 2023 года вологодец заранее договорился с пока неизвестным лицом привезти более 150 кг прекурсоров наркотических средств в дом в деревне Копылиха, который наркоделы приобрели заранее. Прекурсор – химическое вевещество, участвующее в реакции,