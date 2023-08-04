В четверг, 3 августа, в Горьковском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания состоялся День открытых дверей Центров продажи услуг.

В четверг, 3 августа, в Горьковском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания состоялся День открытых дверей Центров продажи услуг. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.В мероприятии приняли участие представители малого и среднего бизнеса. Они познакомились с сервисами холдинга ОАО «РЖД» и встретились с руководством компании, чтобы задать интересующие вопросы по грузовым перевозкам.«Это новый формат нашего взаимодействия с клиентами: идем по пути живого общения, чтобы познакомить клиентов с непосредственными исполнителями рабочих задач. В будущем планируем проводить подобные мероприятия чаще. Сегодня организовали встречу в первую очередь для клиентов малого и среднего бизнеса, так как они больше нуждаются в поддержке со стороны компаний, которые занимаются грузовыми перевозками. Наш холдинг осуществляет перевозки грузов не только железнодорожным транспортом, но и автомобильным, и другими альтернативными способами», – отметила замначальника Горьковского ТЦФТО Лариса Стоянова.Предпринимателям рассказали о транспортно-логистических возможностях компании, системе грузовых терминалов и международном транспортном коридоре «Север-Юг».Также День открытых дверей Центров продажи услуг состоялся в Агентствах фирменного транспортного обслуживания в Муроме, Кирове, Ижевске и Казани.