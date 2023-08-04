Суздальский автовокзал оборудуют стоянкой для машин с прицепом, на которых путешествуют некоторые туристы. Об этом губернатор рассказал в своем-телеграм канале. Губернатор вместе с

Суздальский автовокзал оборудуют стоянкой для машин с прицепом, на которых путешествуют некоторые туристы. Об этом губернатор рассказал в своем-телеграм канале. Губернатор вместе с коллегами побывал на суздальском автовокзале. Его функции планируют расширить уже к следующему году. Из-за празднования юбилея древнего города, поток туристов увеличится. Чтобы разместить машины гостей, на прилегающей к автовокзалу территории построят “перехватывающую