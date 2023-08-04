Оксана Шевцова, директор Владимирского областного дома работников искусств рассказала о новом...

Оксана Шевцова, директор Владимирского областного дома работников искусств рассказала о новом культурном проекте.В нашем регионе стартовал новый культурный проект "Искусство объединяет". Некоторые уже сравнивают его артистов с советскими "культбригадами". Что у них общего? Кто участники? И какие точки в гастрольном списке? Гостем нашей студии стала директор Владимирского областного дома работников искусств Оксана Шевцова. Интервью продолжит эфир.