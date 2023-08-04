Исполнительного директора московской фирмы подозревают в мошенничестве. С помощью махинаций он нажился на реконструкции водозаборного сооружения в Юрьев-Польском. На 45-летнего мужчину

Исполнительного директора московской фирмы подозревают в мошенничестве. С помощью махинаций он нажился на реконструкции водозаборного сооружения в Юрьев-Польском. На 45-летнего мужчину УМВД возбудили уголовное дело. Контракт с московской фирмой администрация Юрьев-Польского района заключила в рамках национального проекта «Экология» в 2020 году. Подрядчик должен был реконструировать комплекс водозаборного сооружения в районном центре. Как установила проверка, фирма