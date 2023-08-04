Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв отмечает юбилей. Свой юбилей...

Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв отмечает юбилей.Свой юбилей отмечает Владимир Киселёв - председатель Законодательного Собрания области. Владимиру Николаевичу- 65. Политик-коренной владимирец.Свои поздравления в адрес главы регионального парламента направил губернатор Александр Авдеев. Отметив, Владимир Киселёв - цитата: "законотворец с бесценными знаниями и опытом, уважаемый руководитель, надежный товарищ для коллег, однопартийцев и воздушно-десантного боевого братства, человек, который знает и любит родную Владимирскую область и много делает для ее жителей".Впереди-много задач, планов и перспектив по развитию региона. Юбиляр - сторонник здорового образа жизни.Вот такие спортивные кадры появились на странице Владимира Киселёва.Традиционная зарядка на улице - и 65 отжиманий в честь 65-летия.