Председатель ЗакСобрания Владимирской области Владимир Киселёв считает спутниковый интернет...

Председатель ЗакСобрания Владимирской области Владимир Киселёв считает спутниковый интернет настоящим прорывом в деле массовой цифровизации.Спутниковый широкополосный доступ в интернет- реальность. В России уже приступили к практической реализации сервиса. А вот какой вклад внесли российские законотворцы? - расскажет Мария Платанюк.Исторический момент. Запущенные с космодрома "Восточный" три отечественных низкоорбитальных спутника связи, разработанные российской компанией "Бюро 1440", передают первый -интернет-трафик.Три космических аппарата "Рассвет-1" запущены на ракете-носителе. Скорость передачи данных на устройство со спутника - 12 Мбит в секунду. После необходимых экспериментов спутники "сведут" с орбиты. Следующий этап- запуск массового производства таких аппаратов и разгон скорости передачи данныхДо 100 мегабит в секунду. Российский сервис спутникового интернета "Сфера" начнёт свою работу в 2027-ом году. И уже к 2035-ому группировка спутников достигнет девятисот аппаратов. Низкоорбитальная сеть сделает доступным широкополосный спутниковый интернет по всех малонаселённых пунктах, где нет наземных линий связи. Потребность в качественном спутниковом интернет-сервисе возникла давно. Об этом, еще в 2018-ом, на пленарном заседании Президиума Совета Законодателей России с участием Президента Владимира Путина говорил Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, руководитель профильной комиссии Совета законодателей.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Есть несколько вариантов решения в целом проблемы цифрового неравенства в нашей стране. Проблема должна решаться комплексно, и здесь, Владимир Владимирович, мы полностью поддерживаем Ваше предложение о создании отечественной низкоорбитальной системы спутниковой связи, о которой Вы говорили в своём послании.Владимир Киселёв убеждён: решение о создании в России собственного, независимого от западных технологий, сервиса спутникового доступа в интернет было самым продуктивным. Наземные линии связи постепенно уходят в историю.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Она даёт достаточно серьезную независимость в цифровом плане и для интернета, и для решения многих других задач, как народного хозяйства, так и оборонно-промышленного комплекса. И Владимир Владимирович тогда активно поддержал предложение нашей комиссии, дал соответствующее поручение Правительству.Эти шаги председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв называет настоящим прорывом массовой цифровизации. Спутников на орбите пока 3. Скорость интернета и пропускная способность каналов далеки от плановых- но и ведь и Москва не сразу строилась. У новой отечественной сети, уверен Владимир Киселёв, большое будущее.Мария Платанюк "Вести-Владимир".