Представители Владимирской области приняли участие во встрече с президентом по вопросам...

Представители Владимирской области приняли участие во встрече с президентом по вопросам промышленности.Президент Владимир Путин встретился с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Были на встрече в Кремле и представители Владимирской области.Круг участников встречи расширен по инициативе главы государства. Владимир Путин отметил: занятость в отрасли высока- более 10 миллионов человек. Отечественная промышленность успешно осваивает новые направления. Задача-повышать производительность за счёт информатизации и автоматизации. Владимирскую область представил Михаил Тимошенко, председатель совета директоров холдинга "Русклимат".Напомним, на базе технопарка "Русклимат ИКСэл" создана особая экономическая зона "Владимир"- средоточие инновационных предприятий. Промышленники высоко оценивают совместную работу с правительством 33-его региона и губернатором Александром Авдеевым.Михаил Тимошенко, председатель совета директоров ТПХ "Русклимат":- Там будут 4 предприятия, которые зарегистрированы как резиденты. Особая экономическая зона была создана в декабре, за 6 месяцев при поддержке Дениса Валентиновича и Министерства промышленности и торговли, при поддержке администрации Владимирской области. И это самый быстрый старт такого формата, рекорд в Российской Федерации.