Пьяный 47-летний житель Юрьев-Польского украл из подъезда квартирного дома велосипед. Мужчина хотел его продать и купить алкоголь, сообщили в УМВД России по региону. Двухколесный

Пьяный 47-летний житель Юрьев-Польского украл из подъезда квартирного дома велосипед. Мужчина хотел его продать и купить алкоголь, сообщили в УМВД России по региону. Двухколесный транспорт стоимостью 13 тысяч рублей принадлежал 32-летнему местному жителю. Мужчина оставил велосипед в подъезде без «противоугонки» и присмотра. Одинокого железного коня увидел ранее судимый пьяный юрьевполец. Он убедился, что за велосипедом