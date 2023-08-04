Работы по обустройству смычки улицы Юбилейной и Рпенского проезда во Владимире завершены раньше...
Работы по обустройству смычки улицы Юбилейной и Рпенского проезда во Владимире завершены раньше срока.
Автомобили по этому участку поехали сегодня, после 17.00.
Жители микрорайона Доброе неоднократно просили открыть движение на важнейшей транспортной развязке как можно быстрее. Специалисты ДСУ-3 скорректировали график. Работы завершили на 10 дней раньше планируемой даты. Менее чем за месяц специалисты ДСУ-3 фрезеровали старое покрытие, произвели выёмку двух с половиной тысяч кубометров грунта,уложили полторы тысячи кубометров геосинтетического материала, возвели основание из песка и щебня общей толщиной в сто сантиметров, уложили три слоя асфальтобетонного покрытия. На этом участке улично- дорожной сети установлены 10 столбов освещения и 400 метров бортового камня. После открытия движения на участке дороги продолжится благоустройство.
Сергей Панкратов, заместитель начальника по строительству ДСУ-3:
- Мы открываем его сегодня, на 10 дней раньше срока, вот сейчас уже нанесли дорожную разметку, сейчас устанавливаем последнюю опору освещения и наводим порядок, ну мы участок откроем но параллельно будем еще заниматься благоустройством территории, озеленением, устройством пешеходных дорожек.