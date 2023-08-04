Работы по обустройству смычки улицы Юбилейной и Рпенского проезда во Владимире завершены раньше...

Работы по обустройству смычки улицы Юбилейной и Рпенского проезда во Владимире завершены раньше срока.Автомобили по этому участку поехали сегодня, после 17.00.Жители микрорайона Доброе неоднократно просили открыть движение на важнейшей транспортной развязке как можно быстрее. Специалисты ДСУ-3 скорректировали график. Работы завершили на 10 дней раньше планируемой даты. Менее чем за месяц специалисты ДСУ-3 фрезеровали старое покрытие, произвели выёмку двух с половиной тысяч кубометров грунта,уложили полторы тысячи кубометров геосинтетического материала, возвели основание из песка и щебня общей толщиной в сто сантиметров, уложили три слоя асфальтобетонного покрытия. На этом участке улично- дорожной сети установлены 10 столбов освещения и 400 метров бортового камня. После открытия движения на участке дороги продолжится благоустройство.Сергей Панкратов, заместитель начальника по строительству ДСУ-3:- Мы открываем его сегодня, на 10 дней раньше срока, вот сейчас уже нанесли дорожную разметку, сейчас устанавливаем последнюю опору освещения и наводим порядок, ну мы участок откроем но параллельно будем еще заниматься благоустройством территории, озеленением, устройством пешеходных дорожек.