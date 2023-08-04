В жаркую погоду крайне важно обезопасить себя от теплового удара и прочих неприятных последствий. Заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева заявила, что ..

В жаркую погоду крайне важно обезопасить себя от теплового удара и прочих неприятных последствий. Заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьева заявила, что стоит выбирать одежду, сделанную из натуральных тканей.По словам эксперта, лучше всего выбирать одежду из хлопка и льна. Чтобы избежать ожогов, лучше всего прикрыть как можно больше участков тела.