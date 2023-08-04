«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением площадки сельскохозяйственного комплекса АО «Леднево» в селе Федоровское Юрьев-Польского района Владимирской области.

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением площадки сельскохозяйственного комплекса АО «Леднево» в селе Федоровское Юрьев-Польского района Владимирской области. Специалисты провайдера установили на его территории восемь видеокамер на ферме, в родильных и доильных залах. Круглосуточный видеомониторинг поможет руководству компании следить за сохранностью имущества и соблюдением рабочей дисциплины.АО «Леднево» входит в десятку лучших сельскохозяйственных предприятий региона, регулярно занимает первые места на профильных конкурсах. Хозяйство специализируется на молочном животноводстве, производстве и продаже мясных полуфабрикатов.Сергей Зезин, директор АО «Леднево»:«Видеонаблюдение на ферме позволяет поддерживать высокий уровень контроля за персоналом. В любой момент можно просмотреть запись всего, что происходило на ферме в предыдущие дни. Видеозапись, наряду с контролем технологических моментов, предоставляет полезную информацию о стаде. В случае же чрезвычайного происшествия она поможет найти и причину, и виновного. Однако самым важным является эффект "большого брата", когда сам факт наблюдения и фиксации дисциплинирует сотрудников, повышает производительность и качество труда».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Облачное видеонаблюдение выбирают как крупные предприятия, так и небольшие фирмы. Компании чаще приобретают уже готовое решение. Это проще, чем самостоятельно подбирать оборудование, монтировать и настраивать его, а потом решать вопросы с обслуживанием системы и хранением записей. Для наших клиентов все это сделают специалисты "Ростелекома”. Видеонаблюдение в "Леднево” обеспечивает удаленный видеоконтроль за рабочими процессами, сохранностью имущества, помогает пресечению нежелательных действий работников и сторонних лиц. Все записи доступны в нашем облачном хранилище в течение 30 дней».Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» — комплексное решение по безопасности коммерческих объектов. В услугу входят: установка видеокамер, просмотр, хранение и выгрузка видеоматериалов из облачного хранилища, видеоаналитика, настройка сценариев работы камер. Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя на сайте или мобильное приложение. Срок хранения видеозаписей и количество выгружаемого времени зависит от тарифных планов, которые представлены в различном ценовом диапазоне.Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00 и на компании.Реклама.