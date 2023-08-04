«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением площадки сельскохозяйственного комплекса АО «Леднево» в селе Федоровское Юрьев-Польского района Владимирской области. Специалисты провайдера

«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением площадки сельскохозяйственного комплекса АО «Леднево» в селе Федоровское Юрьев-Польского района Владимирской области. Специалисты провайдера установили на его территории восемь видеокамер на ферме, в родильных и доильных залах. Круглосуточный видеомониторинг поможет руководству компании следить за сохранностью имущества и соблюдением рабочей дисциплины. АО «Леднево» входит в десятку лучших сельскохозяйственных предприятий региона, регулярно занимает первые