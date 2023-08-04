20 человек утонули в водоемах Владимирской области с начала этого года. Спасатели опасаются, что происшествий на воде будет больше из-за надвигающейся жары. Этот вопрос обсудили на брифинге в

20 человек утонули в водоемах Владимирской области с начала этого года. Спасатели опасаются, что происшествий на воде будет больше из-за надвигающейся жары. Этот вопрос обсудили на брифинге в областном МЧС. Жителей региона ждут жаркие выходные, синоптики обещают до +32 градусов. Желающих искупаться будет больше, а значит повысятся риски гибели на воде. Сравнительно прохладное лето почти