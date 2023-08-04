Владимирский филиал ГУП «ДСУ-3» на 10 дней раньше установленного срока закончил строительно-монтажные работы на смычке улицы Юбилейной и Рпенского проезда в Добром.

Владимирский филиал ГУП «ДСУ-3» на 10 дней раньше установленного срока закончил строительно-монтажные работы на смычке улицы Юбилейной и Рпенского проезда в Добром. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.Дорожники пошли навстречу многочисленным обращениям жителей и просьбе главы Владимира Дмитрия Наумова и скорректировали свой график. Меньше месяца понадобилось рабочим, чтобы снять старое покрытие и произвести выемку 2,5 тыс. кубов грунта. Специалисты уложили 1,5 тыс. кубометров геосинтетического материала, подготовили основание из песка и щебня толщиной около метра и покрыли дорогу асфальтобетонным покрытием в три слоя.Движение на отремонтированном участке улицы планируют открыть уже сегодня, 4 августа, с 17.00.