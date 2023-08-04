Сельхозпредприятия Владимирской области делятся первыми результатами уборочной кампании. На...

Сельхозпредприятия Владимирской области делятся первыми результатами уборочной кампании.На начало августа сжато почти 770 гектаров и намолочено 2 тысячи триста тонн зерна.Уборкой занимаются хозяйства Меленковского, Гороховецкого, Ковровского, Муромского и Суздальского районов. Параллельно продолжаются работы по вовлечению в оборот ранее заброшенных сельхозземель. Предполагается увеличить посевнУю площадь почти на две тысячи гектаров, сообщают в областном правительстве.