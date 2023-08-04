Синоптики предупредили, каких температурных рекордов ждать жителям Владимирской области в...

Синоптики предупредили, каких температурных рекордов ждать жителям Владимирской области в выходные.Специалисты «Гидрометцентра России» предупреждают о пике жары в самом центре нашей страны. Дело в том, что на погоду сейчас влияет так называемый «субтропический гребень», который усиливаясь, превращается в мощный блокирующий антициклон.В связи с этим на большей части территории Европейской России установится жаркая погода.Во Владимирской области 5 августа (в субботу) ожидается до +30°C днём, а к вечеру — 26°C. Малоооблачно. Без осадков.Ночь также не подарит прохладу, синоптики прогнозирует, что устойчивые +20°C будут держаться до вторника (8 августа, 2023 года).Влажность — 49%, давление — 754 мм.рт. столба. Ветер — юго-восточный, 1-2 метра в секунду.В субботу, 5 августа, также возрастёт показатель геомагнитной активности до 5 баллов, что указывает на магнитную бурю. 6 августа показатели опустятся до отметки — «4».Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Напомним, чтобы избежать ухудшения самочувствия, врачи советуют пить больше воды, отказаться от вредных привычек и гулять в более прохладное время суток.6 августа (в воскресенье) в некоторых городах Владимирской области воздух может прогреться до +32-33°C. Ночью мы будем ощущать +20-22°C.Народный прогноз погоды и приметы на 5 августа 2023 года:«Много звезд на небе – через несколько дней будет дождь», «Филин ухает громко – к похолоданию», «Если паук свою паутину плетет в сторону юга — к теплу и жаре».Фото: pxfuel.com