Следователей с профессиональным праздником поздравил губернатор Владимирской области Александр...

Следователей с профессиональным праздником поздравил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Сегодня в региональном Следкоме состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудников органов следствия. Свою историю ведомство ведет с 25 июля 1713 года - тогда Петром Первым была учреждена следственная канцелярия. В церемонии награждения лучших представителей профессии принял участие глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Нужна способность вникать и анализировать, нужна высокая работоспособность, не считая со временем, нужна объективность, стойкость и мужество. Вы находитесь в самой гуще борьбы криминалом во всех сферах нашей жизни, борьбе с коррупцией и терроризмом.За первые 6 месяцев текущего года в области расследовано 42 уголовных дела об убийствах, 21 дело о изнасилованиях. Раскрываемость по таким преступлениям стопроцентная. За прошедший период раскрыто и 10 преступлений прошлых лет. Эта категория дел представляет повышенную сложность. Руководитель регионального Следкома Артем Кулаков отметил, перед ведомством всегда стояли важнейшие государственные задачи. Следователи, безукоризненно выполнившие служебный долг, отмечены медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами.Артём Кулаков, руководитель СУ СК РФ по Владимирской области:- Палитра расследуемых нами преступлений постоянно увеличивается, следователь следственного комитета должен обладать знаниями не только в уголовном праве и процессе. Современный следователь должен быть универсальным юристом во всех правовых областях.