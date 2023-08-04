Смотрите Вести в 21.05: Есть смычка с Рпенским проездом! - Электрическое сердце региона бьется...

Смотрите "Вести" в 21.05: Есть смычка с Рпенским проездом!- Электрическое сердце региона бьется мощнее.Подстанция, которая поставляет электричество в 3 района области, с новой силой заработала после реконструкции.- На страже порядка.День сотрудников органов следствия отметили во Владимире. Следователей поздравил губернатор Александр Авдеев.- С опережением срока.Во Владимире открыли смычку Рпенского проезда с улицей Юбилейной.