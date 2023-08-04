Смотрите Вести в 21.05: Есть смычка с Рпенским проездом!
- Электрическое сердце региона бьется...
Смотрите "Вести" в 21.05: Есть смычка с Рпенским проездом!
- Электрическое сердце региона бьется мощнее.
Подстанция, которая поставляет электричество в 3 района области, с новой силой заработала после реконструкции.
- На страже порядка.
День сотрудников органов следствия отметили во Владимире. Следователей поздравил губернатор Александр Авдеев.
- С опережением срока.
Во Владимире открыли смычку Рпенского проезда с улицей Юбилейной.