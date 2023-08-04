Смотрите Вести в 21.05 утра: Есть смычка с Рпенским проездом! Электрическое сердце....

Смотрите "Вести" в 21.05 утра: Есть смычка с Рпенским проездом!Электрическое сердце.-Электрическое сердце региона бьется мощнее. Подстанция , которая поставляет электричество в 3 района области, с новой силой заработала после реконструкции.На страже порядка.- День сотрудников органов следствия отметили во Владимире. Следователей поздравил губернатор Александр Авдеев.С опережением срока.- Во Владимире открыли смычку Рпенского проезда с улицей Юбилейной.