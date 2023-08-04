Смотрите Вести в 21.05 утра: Есть смычка с Рпенским проездом!
Электрическое сердце....
Смотрите "Вести" в 21.05 утра: Есть смычка с Рпенским проездом!
Электрическое сердце.
-Электрическое сердце региона бьется мощнее. Подстанция , которая поставляет электричество в 3 района области, с новой силой заработала после реконструкции.
На страже порядка.
- День сотрудников органов следствия отметили во Владимире. Следователей поздравил губернатор Александр Авдеев.
С опережением срока.
- Во Владимире открыли смычку Рпенского проезда с улицей Юбилейной.