Пространства у воды стали новыми точками притяжения горожан.

Пространства у воды стали новыми точками притяжения горожан.Этим летом в два раза увеличена зона отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале. Рядом с парком развлечений "Остров мечты" появилась самая большая пляжная зона в Европе. Там работает шесть бассейнов, одновременно могут загорать более трех тысяч человек, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Продолжается благоустройство мест отдыха на берегах рек, озер и прудов. В 2022 году в порядок привели более 10 таких территорий, в 2023 году реализуют свыше двух десятков проектов.Комфортное пространство обустроено у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе Москвы. Благоустроены набережная, установлены шезлонги и парковые качели.Зону отдыха обустроили в Молжаниновском районе вблизи Синявинской улицы. Там разбили ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами.На Белозерской улице создали многофункциональное пространство. Обновлена смотровая площадка у поймы реки Самотеки.На Лодочной улице на северо-западе столицы продолжаются работы в сквере Западным и Восточным мостами Сходненского канала. Там появятся экологические тропы, прогулочные велодорожки."Благоустраивая территории у воды, мы создаем новые точки притяжения для жителей районов по всему городу. Каждый проект старается учесть потребности москвичей всех возрастов и предложить как можно больше вариантов досуга на свежем воздуха", – подчеркнул Собянин.Ранее сообщалось, что благоустройство Воробьевской набережной выполнено на 80%. комфортные зоны отдыха и прогулок у воды.