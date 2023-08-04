Владимирские судебные приставы-исполнители наложили арест на здание комбината питания.

Владимирские судебные приставы-исполнители наложили арест на здание комбината питания. Предприятие задолжало различным организациям свыше 2 млн рублей за коммунальные и иные услуги. Об этом проинформировала пресс-служба УФССП России по региону.В отношении комбината были применены принудительные меры по взысканию долгов. Однако предприятие так и не начало выплачивать задолженность. Тогда судебные-приставы исполнители арестовали нежилое помещение организации площадью 619 кв. м.«По истечении срока, отведенного на погашение долга, будет инициирована процедура оценки для дальнейшей передачи на реализацию», - сообщает ведомство.