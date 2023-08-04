В одном из частных домовладений в деревне Аксёново Петушинского района выявлен очаг оспы овец и коз.

В одном из частных домовладений в деревне Аксёново Петушинского района выявлен очаг оспы овец и коз. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Правоохранители следят за соблюдением принятых мер по предупреждению распространения опасного вирусного заболевания. Так, на заседании районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии было решено установить полицейский кордон на въезде на заражённую территорию. Кроме того, Петушинской районной больнице было поручено выделить медработника на период работ по ликвидации инфицированного скота.Однако во время выездной проверки представители прокуратуры не обнаружили сотрудника полиции на посту.«В связи с выявленными нарушениями прокурором директору ГБУ «Владимирская областная СББЖ» и начальнику ОМВД России по Петушинскому району внесены представления, выявленные нарушения устранены», - говорится в сообщении ведомства.