Учёные нашли новые ценные артефакты при раскопках суздальских селищ. Подарки к 1000-летию Суздаля...

Учёные нашли новые ценные артефакты при раскопках суздальских селищ.Подарки к 1000-летию Суздаля от археологов. О них сообщает пресс-служба Института археологии РАН.С этой весны специалисты обследовали около 10 средневековых поселений. Среди важных находок лета - печать князя Юрия Долгорукого - с изображением Святого Георгия и княжеской тамгИ - фамильного знака.Сейчас кропотливая работа ведётся в Кремле, на территории окольного города и на периферии городской территории за валами 12 века. Обязательные исследования связаны с прокладкой коммуникаций и реконструкцией исторических зданий. Наиболее важные результаты получены на раскопках Кремлёвской улицы: найдены наконечник копья 12-го века, стеклянные бусы и иконка 14-15 веков с поясным изображением святого. "Собранный материал даёт возможность установить время заселения отдельных участков, характер застройки и составить общую картину формирования и развития города", - поясняют учёные.