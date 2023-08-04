Раймонд Паулс и Лана Паула начали встречаться более 60 лет назад.

Раймонд Паулс и Лана Паула начали встречаться более 60 лет назад.Печальные новости пришли из Латвии. Ушла из жизни супруга всемирно известного композитора Раймонда Паулса. Бурные отношения между супругами начались более 60 лет, и Лана Паула (настоящее имя Светлана Епифанова, — Прим. ред.) навсегда стала главной музой народного артиста СССР.Жены великого пианиста не стало в пятницу, 4 августа. Об этом общественности сообщили родственники овдовевшего музыканта. Сам Раймонд Паулс разбит тяжелым горем и, очевидно, не готов общаться с прессой.Внучка Раймонда Паулса в социальных сетях подчеркнула, что потеряла любимую бабушка, которая была "самым лучшим человеком на свете". Подробности трагический истории пока не разглашаются. Однако известно, что супруга маэстро долгое время болела.В минувшем года Лана Паула перенесла операцию из-за проблем с ногой. Однако улучшений не последовала. Наоборот, Раймонд Паулс обращал внимание, что супруге становиться все хуже.Еще недавно композитор появился на светском мероприятии в одиночестве. Он отметил, что здоровье не позволяет супруге вставать с постели.Раймонд Паулс прославился на весь Советский Союз, а потом и на весь мир благодаря бесчисленным музыкальным композициям, вышедшим из-под его пера. Песни композитора исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и другие звезды.