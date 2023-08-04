В «Александровской слободе» состоится праздник, посвященный дню рождения Ивана Грозного
510 лет...
В «Александровской слободе» состоится праздник, посвященный дню рождения Ивана Грозного
510 лет царскому кремлю и городу Александрову. Иванов день - единственный в России событийный праздник, посвященный дню рождения Ивана Грозного в «Александровской слободе»! Экскурсия по царскому двору, трапеза, выбор невест, сказы-шутки скоморохов, ярмарка и мастер-классы средневековых ремесел.
26-е августа – в гостях у царя.
Владимирская область, г. Александров
Музей-заповедник «Александровская слобода»
26 августа 2023 г., начало в 12.00