В «Александровской слободе» состоится праздник, посвященный дню рождения Ивана Грозного 510 лет...

В «Александровской слободе» состоится праздник, посвященный дню рождения Ивана Грозного510 лет царскому кремлю и городу Александрову. Иванов день - единственный в России событийный праздник, посвященный дню рождения Ивана Грозного в «Александровской слободе»! Экскурсия по царскому двору, трапеза, выбор невест, сказы-шутки скоморохов, ярмарка и мастер-классы средневековых ремесел.26-е августа – в гостях у царя.Владимирская область, г. АлександровМузей-заповедник «Александровская слобода»26 августа 2023 г., начало в 12.00